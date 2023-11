Крвави сцени на Маракана: Полицијата се судри со навивачите на Аргентина пред натпреварот со Бразил (видео)

Бразилската полиција интервенираше против аргентинските навивачи пред јужноамериканскиот квалификациски натпревар за Светското фудбалско првенство во 2026 година. За време на нередите кои избија на трибините на стадионот „Маракана“ во Рио де Жанеиро, полициските службеници мораа насилно да ги смират гостинските навивачи, при тоа беа користени и палки.

Во ситуацијата интервенираа играчи од репрезентациите на Аргентина и Бразил. Во еден момент гостинскиот голман Емилијано Мартинез се обиде да му ја одземе палката на еден полицаец.

Капитенот на светскиот шампион од 2022 година, Лионел Меси, го предводеше тимот до соблекувалната по нередите на трибините. Исто така, Меси влезе во конфликт со бразилскиот напаѓач Родриго пред натпреварот.

