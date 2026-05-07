Бони Тајлер заврши во болница: По итна операција, наводно е во индуцирана кома

Велшката музичка легенда Бони Тајлер беше хоспитализирана во Португалија, каде што има дом, по итна операција на цревата, а странските медиуми сега објавуваат дека нејзината состојба се влошила.

Бони Тајлер, 74-годишната пејачка најпозната по хитовите „Total Eclipse of the Heart“ и „Holding Out for a Hero“, заврши во болница во Фаро, Португалија, откако мораше да се подложи на итна операција на цревата.

На нејзината официјална страница, претходно беше објавено дека таа е примена во болница во Португалија, каде што има дом, и дека операцијата поминала добро и дека таа се опоравува. Нејзиниот тим им се заблагодари на семејството, пријателите и обожавателите за нивната поддршка и грижа.

Странските медиуми објавуваат дека ситуацијата се влошила

Британските медиуми пишуваат дека пејачката наводно е во индуцирана кома откако нејзината состојба се влошила по операцијата. Според тие извештаи, таа била оперирана поради перфорација на цревата, а потоа префрлена на интензивна нега во болница во Фаро.

Официјална потврда за новите обвинувања за индуцирана кома сè уште не е објавена на нејзината страница, на која сè уште се вели само дека операцијата поминала добро и дека Бони се опоравува.

Музичка икона од осумдесеттите

Бони Тајлер е едно од најпрепознатливите имиња на поп-рок сцената од осумдесеттите. Таа стекна светска слава со песната „Total Eclipse of the Heart“, која стана еден од најголемите хитови на деценијата, а публиката ја памети и по нејзиниот карактеристичен рапав глас.

Својата кариера ја започна во седумдесеттите години, а меѓу нејзините најпознати песни се „It’s a Heartache“, „Lost in France“ и „Holding Out for a Hero“. Во 2013 година, таа го претставуваше Обединетото Кралство на Евровизија со песната „Believe in Me“.

Со години, Тајлер дел од времето го поминува во Португалија, каде што беше хоспитализирана.