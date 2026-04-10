Бизарна грешка на дресовите за Светското првенство: Навивачите бесни, Најк признава дека пропустот

Најк јавно призна бизарна грешка во производството на новите дресови за претстојното Светско првенство по бројните поплаки од навивачите.

Имено, главната маана е лошо изведен шев на рамената, што предизвикува ткаенината да се крева и да се набрат невообичаено.

Оваа естетска грешка е забележана на опремата на неколку национални тимови, вклучувајќи ги Англија, Франција, Бразил и Уругвај.

Најк потврди дека е свесен за проблемот и дека естетското ниво на производот е под неговите вообичаени високи стандарди.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Nike have admitted there is a flaw in their World Cup kits. They have a stitching mistake, causing a pointy effect on the shoulders. It's unlikely this will be fixed now, since millions of jerseys have already been produced, and Nike isn't expected to pull them from… pic.twitter.com/o9RRba6LM9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 9, 2026

Грешката наводно се случила затоа што компанијата делумно се потпирала на вештачка интелигенција при развојот на овој „хај-тек“ дизајн.

Навивачите изразија големо разочарување од квалитетот на изработката, особено имајќи ја предвид високата цена на дресовите, која може да достигне и до 155 евра.

Иако проблемот не влијае на спортскиот дух на играчите, фудбалските фанови го нарекоа дизајнот „смешен“ и „глупав“ поради неприродниот изглед на рамената.

Компанијата моментално работи брзо на исправување на грешката и е во преговори со федерациите и трговците на мало за понатамошни чекори за спорните дресови.