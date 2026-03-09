Безживотно тело на маж пронајдено во Прилеп
Маж пронајден починат во Прилеп, во стражарска куќичка.
Вчера во 07:13 часот во ОВР Прилеп било пријавено дека во објект на поранешна фабрика на улицата „Карпалак“ во Прилеп е пронајдено безживотно тело на 64-годишен маж од Прилеп, кој бил ангажиран како обезбедување во стражарската куќичка.
Лекар од Итната медицинска помош констатирал смрт, а увид на местото извршила увидна екипа од полицијата.
Според првичните информации, на телото не биле забележани траги на насилство.