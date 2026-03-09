Безживотно тело на маж пронајдено во Прилеп

09/03/2026 14:24
Фото: Б. Грданоски

Маж пронајден починат во Прилеп, во стражарска куќичка.

Вчера во 07:13 часот во ОВР Прилеп било пријавено дека во објект на поранешна фабрика на улицата „Карпалак“ во Прилеп е пронајдено безживотно тело на 64-годишен маж од Прилеп, кој бил ангажиран како обезбедување во стражарската куќичка.

Лекар од Итната медицинска помош констатирал смрт, а увид на местото извршила увидна екипа од полицијата.

Според првичните информации, на телото не биле забележани траги на насилство.

Поврзани содржини

Со лажни сообраќајки извлечени 60.000 евра од 10 пензионери
Хеликоптерска спасувачка акција на МВР: Спасена повредена италијанска државјанка од Шар Планина
На Меѓународниот аеродром Скопје откриени непријавени 150 илјади британски фунти
Истрага за обид за убиство и загрозување на сигурноста на сопругата
Семејство од кумановско се сомнева дека нивниот 60-годишен брат бил отруен, случајот пријавен во полиција
Скопјанец обљубил девојка која стигнала од Германија – не дозволил да ѝ се јави на мајка ѝ
Скопјанец пукал кон семејството, ја нападнал и 24-годишната ќерка
Уште еден случај на семејно насилство во Карпош: Син ја нападнал мајка си

Најчитани