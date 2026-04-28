Без вода делови од Карпош, Центар и Бутел

28/04/2026 07:11
Фото: Б. Грданоски

Поради технички зафати денеска без вода ќе бидат делови од општините Центар, Карпош и Бутел. 

Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ известува дека од 9 часот прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од улиците „Дебарца“, „Владимир Полежиновски“ и „Стефан Јакимов-Дедов“ во Центар, а во истиот временски период без вода ќе бидат и корисниците на дел од улиците „Париска“ „Варшавска“ и „Хелсинки“, вклучително и СУГС „Георги Димитров“ во Карпош. Од 9 часот без вода ќе останат и корисниците на дел од улицата „Бутелска“ и дел од населбата Бутел 1. 

Водоснабдувањето ќе биде прекинато до завршување со санациите. 

Автобуси на ЈСП по зимски возен ред – градежни работи на рутите
На пладне блокирано пред Собрание – протестираат за данокот на пари заработени во странство
Центар го одбележа роденденот на Горан Стефановски со многу емоции, почит и спомени
Променливо време со дожд, грмежи и температури под нула
Продолжува изградбата на Универзална сала – куполата била безбедна
Ѓорѓиевски со бунари ќе ја намалува загубата на питка вода во Скопје
(Во живо) Премиерот, министерот и градоначалникот на Скопје на увид на почетокот на изградбата на Универзална сала
Без струја делови од Карпош и Петровец

Најчитани