Без струја делови од Сопиште, Бутел, Аеродром, Карпош и Ѓорче Петров

Без електрична енергија денеска од 08.30 до 15.00 часот, ќе останат дел од корисниците од ул. 8 во село Горно Соње место викано Коштан, а од 09.00 до 11.00 часот, дел од корисниците од бул. Македонско-косовска бригада лоцирани кај сервис Бутел, соопшти РЦУК Скопје.

Во периодот од 09.00 до 12.00 часот, струја ќе немаат и дел од корисниците од ул. 4 во Сопиште место викано Ветрила, од 09.00 до 14.00 часот, корисниците од ул. Тодор Чангов – крак 21 во општина Аеродром, како и дел од корисниците од улиците Хашка, Будимпештанска и Душко Бојковски во општина Карпош.

Од 09.30 до 14.30 часот, прекин во снабдувањето со електрична енергија ќе имаат и корисниците од улиците Александар Македонски, Борис Сарафов и Смилевска, објектот на месната заедница и бензинската пумпа, како и дел од корисниците од ул. Црногорска, а од 12.00 до 14.00 часот, корисниците од ул. 95 и околните улички во село Волково во општина Ѓорче Петров.