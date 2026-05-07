Без струја делови од Кисела Вода и Студеничани

07/05/2026 07:29
Фото: Б. Грданоски

Поради зафати во електродистрибутивната мрежа денеска без електрична енергија ќе бидат дел од корисниците од Општина Кисела Вода и Општина Студеничани, информираат од Регионалниот центар за управување со кризи – Скопје.  

Од ЕВН Македонија АД известуваат дека од 08:30 до 15:30 часот, денеска без електрична енергија ќе бидат корисниците на дел од улица „Милан Мијалковиќ“ и дел од улица „Кавалска“, во Општина Кисела Вода.

Во Општина Студеничани, од 08:30 до 15:30 часот без електрична енергија ќе биде цело село Морани и викенд населба Морани.

