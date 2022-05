Авион во Кина се запали при полетување, повредени неколку патници

На аеродромот во Чонгкинг, Кина, се случи драма кога авион се запали при полетување. Кинеската „Тибет ерлајнс“ соопшти дека сите патници и членови на екипажот се евакуирани и дека никој не загинал, пренесе Ројтерс.

Во авионот имало 113 патници и девет членови на екипажот, а пријавени се само полесни повреди, соопшти Тибет ерлајнс.

Според Ројтерс, пилотите престанале да полетуваат според процедурите откако доживеале абнормалност, се вели во соопштението на CAAC, што довело до гребнатини на моторот и пожар откако авионот излетал од пистата.

Плановите за итни случаи се активирани и инспекторите се упатиле на местото на настанот, додаде воздухопловното регулаторно тело.

