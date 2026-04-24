Трамп ги испраќа Виткоф и Кушнер на преговори со Иран во Пакистан

Американскиот претседател Доналд Трамп ќе ги испрати специјалниот пратеник Стив Виткоф и својот зет Џаред Кушнер во Пакистан на разговори со иранскиот министер за надворешни работи, објави Си-Ен-Ен, повикувајќи се на извори од администрацијата.

Според информациите, вицепретседателот Џеј Ди Венс засега не планира да учествува во разговорите, но е подготвен да отпатува за Исламабад доколку се постигне значителен напредок во преговорите.