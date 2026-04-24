Трамп ги испраќа Виткоф и Кушнер на преговори со Иран во Пакистан

24/04/2026 20:17
Специјалниот пратеник Стивен Виткоф

Американскиот претседател Доналд Трамп ќе ги испрати специјалниот пратеник Стив Виткоф и својот зет Џаред Кушнер во Пакистан на разговори со иранскиот министер за надворешни работи, објави Си-Ен-Ен, повикувајќи се на извори од администрацијата.

Според информациите, вицепретседателот Џеј Ди Венс засега не планира да учествува во разговорите, но е подготвен да отпатува за Исламабад доколку се постигне значителен напредок во преговорите.

Поврзани содржини

Данска сè уште без нова влада: преговорите во ќор-сокак по изборите
Извештај: 266 милиони луѓе во светот лани биле погодени од глад
Италија и Германија во одбрана на Шпанија по барањата за санкции од НАТО
Бенјамин Нетанјаху бил опериран од рак на простата во рана фаза
Одговор на НАТО до Трамп: Нема механизам за исклучување на земја членка
Бабиш: Ако земјите од Западен Балкан треба да ги исполнат условите за членство во ЕУ тогаш мора и Украина
Украински војници оставени без храна на првата линија на фронтот
Рама: ЕУ прави грешка што не се ангажира со Русија за завршување на војната во Украина

Најчитани