Април како филмска археологија во Кинотеката

Априлската програма на Кинотека на Македонија претставува внимателно куриран филмски мозаик во кој се преклопуваат историската меморија, авторската естетика и современите општествени дилеми. Овој репертоар не функционира само како календар на проекции, туку како концептуална мапа што го исцртува континуитетот и трансформацијата на македонската и европската кинематографија, од нејзините пионерски чекори до актуелните авторски изрази.

Уште на самиот почеток на месецот, „Неделата на франкофонијата“, ја отвора програмата кон интернационален културен дијалог. Овој сегмент не е само дипломатски гест, туку и потсетник дека филмот отсекогаш бил транснационален јазик, медиум што ги премостува географските и идеолошките граници. Во таа смисла, франкофонската селекција ја поставува рамката: киното како простор на размена, како жив организам што се храни од различности.

Но, вистинскиот ритам на програмата започнува со враќањето кон корените. Проекцијата на антологискиот домашен филм Фросина не е само носталгично потсетување, туку фундаментален чин на културна меморија. Како прв долгометражен игран филм на македонски јазик, делото функционира како архетип, и филмски и национален. Неговата трагична приказна за мајчинството, сиромаштијата и жртвата ја открива раната фаза на македонскиот филм, каде реализмот и патетиката се испреплетуваат во обидот да се артикулира колективното искуство.

Паралелно со ова враќање кон почетоците, програмата нуди и современ контрапункт преку Maldoror на Фабрис ду Велц. Овој мрачен трилер, инспириран од реални настани, ја отвора темата на институционалниот неуспех и моралната дезориентација. Во контекст на програмата, Maldoror функционира како огледало: ако Фросина ја прикажува борбата за опстанок во предмодерни услови, Maldoror ја разобличува кризата на модерниот субјект, заробен во систем што не испорачува правда.

Особено значаен сегмент е посветен на македонскиот документаризам и неговите поетски и историски импулси. Краткиот филм Охридско езеро, првиот домашен документарен филм во боја, ја слави визуелната убавина и културното наследство, додека Dae на Столе Попов, номиниран за престижната статуетка Оскар, претставува редок пример на документарна поезија, каде етнографијата се претвора во метафизичко искуство. Неговата номинација за Оскар не е случајна; тоа е филм што го надминува локалното и станува универзален.

Историската димензија продолжува со Мис Стон, епски проект што ја реконструира револуционерната историја, и со Скопје 63, монументален документарен запис за катастрофата што го редефинираше идентитетот на градот Скопје. Токму овде се гледа моќта на филмот како сведоштво: не само да документира, туку и да интерпретира, да создаде наратив од хаосот.

Во средишниот дел од програмата, акцентот се префрла кон авторскиот филм и неговата способност да го преиспитува општеството. Господ постои, името ѝ е Петрунија на Теона Стругар-Митевска е пример за современ ангажман, филм што директно се судира со патријархалните структури и религиозните догми. Неговата интернационална рецепција сведочи за тоа дека локалната приказна може да има и глобален одек кога е раскажана со автентичност.

Во истиот дух, Црно семе во режија на Кирил Ценевски и Тетовирање на Столе Попов ја продлабочуваат темата на индивидуалниот отпор во услови на системско насилство. Овие филмови не нудат утеха, туку конфронтација – со историјата, со институциите, со самите себе.

Особено интересен е и блокот посветен на анимацијата на Петар Глигоровски, каде филмовите како Ембрио Но М. и Феникс ја отвораат филозофската димензија на македонската анимација. Тука филмот престанува да биде наратив и станува апстрактна мисла, визуелен есеј за создавањето, уништувањето и повторното раѓање.

Кратките филмови на авторите како Митко Панов и Ѓорче Ставрески сведочат за разновидноста на изразите – од историски рефлексии до интимни психолошки портрети.

Кулминацијата на програмата доаѓа со проекциите на канонските дела на современата македонска кинематографија. Пред дождот на Милчо Манчевски останува еден од најзначајните филмски текстови за природата на насилството и времето. Неговата кружна структура и филозофска длабочина го прават дело што постојано се реинтерпретира. Од друга страна, Медена земја на Тамара Котевска и Љубомир Стефанов го претставува современиот врв на документарниот филм, дело што ја комбинира еколошката свест со длабоко човечка приказна.

Она што ја прави оваа програма особено вредна е нејзината структура: таа не е линеарна, туку дијалошка. Старите филмови разговараат со новите, документарното со играното, локалното со глобалното. Во таа смисла, април во Кинотеката не е само месец на проекции, туку месец на размислување – за филмот како уметност, како архив, како политички и етички чин.

Овој репертоар потврдува една суштинска вистина: киното не е само забава, туку форма на знаење. А Кинотека на Македонија, со вакви програми, се позиционира не само како чувар на филмското наследство, туку и како активен учесник во неговото современо преосмислување.