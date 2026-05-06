„Антропик“ потпиша договор од 200 милијарди долари со „Гугл“

Стартапот Anthropic се обврза да потроши 200 милијарди долари на Google Cloud во следните пет години, што е повеќе од 40 проценти од договорените идни приходи на Google, објави денес The Information, повикувајќи се на извор запознаен со договорот.

Акциите на Alphabet, матичната компанија на Google, пораснаа за околу 2 проценти по објавувањето на веста.

Anthropic, исто така, потпиша договор со Google и Broadcom во април за да обезбеди капацитет на единицата за тензорска обработка, која треба да биде достапна од 2027 година.

Alphabet, исто така, инвестира до 40 милијарди долари во Anthropic, продлабочувајќи го своето партнерство со стартапот за вештачка интелигенција, кој е и негов конкурент во глобалната трка за вештачка интелигенција.

Anthropic и OpenAI држат повеќе од половина од договорените приходи на гигантите во облак

Договорите поврзани со Anthropic и OpenAI денес сочинуваат повеќе од половина од 2 трилиони долари вкупни договорни приходи на најголемите даватели на услуги во облак, вклучувајќи ги Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud.

Силната побарувачка за модели на вештачка интелигенција од семејството Клод, создадени од Anthropic, ја поттикна компанијата да потпише серија големи договори за обезбедување дополнителен компјутерски капацитет. Компанијата користи различни платформи, вклучувајќи ги Trainium на Amazon, TPU-ата на Google и графичките процесори на Nvidia, а обезбедува дополнителен капацитет преку партнерства со компании како што е CoreWeave.

Во таква средина на забрзан развој на вештачката интелигенција и облачната инфраструктура, Alphabet е на работ да ја престигне Nvidia и да стане највредна компанија во светот, поттикната од рекордниот раст на цените на акциите и сè поголемата побарувачка за услуги за вештачка интелигенција.