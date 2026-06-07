Андоновски ќе го претстави новиот систем за СМАРТ лиценци и активностите за „Роаминг како дома“

Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, денеска ќе одржи брифинг за медиумите на кој ќе го претстави системот за издавање СМАРТ лиценци, наменет за лиценцирање субјекти кои вршат јавни овластувања – со пилот лиценци за даватели на квалификувани доверливи услуги.

Системот, како што информираат од Министерството, содржи електронско барање, електронски регистар, QR проверка, транспарентност и проверлива трага.

На средбата ќе бидат презентирани и активностите поврзани со иницијативата „Роаминг како дома“, која има за цел олеснување на комуникациските услуги за граѓаните, како и други актуелни прашања што произлегуваат од надлежностите и тековната работа на Министерството за дигитална трансформација.