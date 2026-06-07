Андоновски ќе го претстави новиот систем за СМАРТ лиценци и активностите за „Роаминг како дома“

07/06/2026 08:24

Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, денеска ќе одржи брифинг за медиумите на кој ќе го претстави системот за издавање СМАРТ лиценци, наменет за лиценцирање субјекти кои вршат јавни овластувања – со пилот лиценци за даватели на квалификувани доверливи услуги.

Системот, како што информираат од Министерството, содржи електронско барање, електронски регистар, QR проверка, транспарентност и проверлива трага.

На средбата ќе бидат презентирани и активностите поврзани со иницијативата „Роаминг како дома“, која има за цел олеснување на комуникациските услуги за граѓаните, како и други актуелни прашања што произлегуваат од надлежностите и тековната работа на Министерството за дигитална трансформација. 

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