Американската писателка Сара Пеканен доаѓа во Скопје на 25 април

Издавачката куќа „Арс Ламина“ со големо задоволство го најавува ексклузивното гостување на популарната американска писателка на психолошки трилери, Сара Пеканен, во Скопје на 25 април.

Нејзиното доаѓањe беше најавено денес, во присуство на фанови на писателката, букстраграмџии и јавни личности, на платото пред aрената „Борис Трајковски“, каде што од 23 до 29 април ќе се одржи Саемот на книгата.

Пеканен ќе биде дел од програмата на штандот на „Арс Ламина“ на Саемот на книгата 2026, со кој започнува одбележувањетона 20-годишниот јубилеј на издавачката куќа. На средбата со македонските читатели, на 25 април (сабота), која ќе започне во 13 часот, ќе биде промовиран нејзиниот нов психолошки трилер „Куќа од стакло“, што неодамна излезе од печат на македонски јазик во издание на „Арс Либрис“, дел од „Арс Ламина – публикации“. По промоцијата ќе следуваат потпишување и дружба со авторката. За време на гостувањето во Скопје, таа ќе одржи и мастерклас.

Сара Пеканен ѝ е позната на македонската публика и како коавторка на бестселерите „Анонимна девојка“, „Не си сама“ и „Златната двојка“, што ги има напишано заедно со својата пријателка и уредничка Грир Хендрикс.

Сара Пеканен, која е родена во Њујорк, во раните дваесетти години започнува да работи како новинар, известувајќи од Капитол Хил. Таа спроведува 18-месечна истрага за коруптивните и дискриминаторски практики на една конгресменка од САД, што резултира со паралелни истраги од Комитетот за етика на Претставничкиот дом, Министерството за правда и Федералната изборна комисија. Потоа, Сара добива работа како авторка на репортажи во „Baltimore Sun“. Таа се специјализира во долги неделни приказни, носејќи уникатен, емотивен пристап при раскажувањето на големите вести. Добива награда „Dateline“ за новинарство за нејзиниот текст во списанието „Washingtonian“, насловен „Saving Dorothy“, за конгресмен од САД и неверојатната битка на неговата сопруга да најде лек против рак за нивната ќерка.

Откако го напушта новинарството за да се посвети на воспитувањето на своите три синa, Сара пишува дела секогаш кога има можност. Нејзиниот прв роман, насловен „The Opposite of Me“, е продаден на „Simon & Schuster“. Правата за нејзините книги се продадени во Кина, Австралија, Германија, Италија, Холандија, Полска, Канада, Русија, Шпанија и други земји.



Досега има објавено 15 книги – самостојни и коавторски изданија, вклучувајќи ги трилерите напишани со Грир Хендрикс. Нивните книги се бестселери на „Њујорк тајмс“, а неколку од нив ќе добијат филмски и телевизиски адаптации.

„Куќа од стакло“ беше номинирана за наградата Goodreads Choice Award и беше прогласена за една од најдобрите книги на годината на „Амазон“. Таа беше и главен избор на Book of the Month, како и прворангирана книга според LibraryReads.

Книгата раскажува приказна за адвокатка која застапува деца во сложени разводи и случаи за старателство. Нејзиниот нов клиент е деветгодишната Роуз Баркли, која можеби била сведок на убиство на својата дадилка. Во текот на бракоразводната битка, девојчето престанува да зборува, а адвокатката Стела Хадсон се обидува да ја открие вистината — во ситуација кога сите лажат и секој може да биде осомничен.