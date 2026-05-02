Алиу: Телемедицината ќе ги поврзе лекарите од дијаспората со пациентите во земјата

Министерот за здравство, Азир Алиу, соопшти дека телемедицината ќе биде една од клучните столбови за подобрување на здравствениот систем и справување со недостигот на лекари во земјата. Говорејќи за предизвикот со заминувањето на здравствените професионалци од земјата, тој нагласи дека дел од решението лежи во вклучувањето на лекарите од дијаспората преку технологијата.

„Денес имаме голем број лекари во дијаспората кои се многу добри специјалисти, работат на високо ниво и се почитувани во земјите каде што работат. Ние не сакаме овој човечки капацитет да остане неискористен“, изјави министерот Алиу.

Според него, преку телемедицината ќе се овозможи овие професионалци да придонесуваат директно или од далечина во здравствениот систем на Северна Македонија. Тој информираше дека имал директна комуникација со претставници на академските институции и многумина од нив изразиле подготвеност да придонесат, дури и без финансиски надомест.

Проектот веќе влезе во почетната фаза на имплементација. Телемедицината е пилотирана во два града, во Дебар и во Делчево, каде што здравствените услуги се обезбедуваат од далечина од главниот град, Скопје.

„Првата фаза е пилотирање, додека втората фаза ќе се фокусира на стандардизација на процедурите за телемедицина, со цел системот да се прошири и да ги вклучи и лекарите кои работат надвор од земјата“, истакна Алиу.

Тој додаде дека третата фаза ќе вклучува развој на дигитални системи за напредни анализи, особено во областа на радиологијата. Преку овие системи, лекарите специјалисти од дијаспората ќе можат да даваат професионални мислења за случаите кои се третираат во здравствените институции во земјата.

Според министерот, телемедицината не само што ќе помогне во подобрување на пристапот до здравствени услуги, туку ќе создаде и одржлива мост-соработка со професионалците од дијаспората.