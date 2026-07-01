Алиу: Додека сум министер ќе придонесувам кон здравствениот систем – дигитализацијата мора да продолжи

Додека сум министер, постојано ќе придонесувам кон здравствениот систем, а и потоа ќе давам максимум од себе за заедницата. Ова го изјави денеска министерот за здравство Азир Алиу, одговарајќи на новинарски прашања.

– Значи, јас уште сум министер за здравство до моментот кога во Собрание ќе се изгласа нов министер, и до тој ден, секоја минута ќе работам и ќе придонесам кон здравствениот систем во државата. Јас кога влегов пред 10 години во политиката, влегов за да помагам, но, денеска, после 10 години, со политичкото искуство што го имам, веќе сум во политиката за да променам. За да променам како се води политика и како треба политичар да биде транспарентен и реално да функционира во системот – рече министерот во заминување Алиу.

Алиу истакна дека секој од нас, има обврска да придонесе во заедницата.

-И јас ќе продолжам така и во иднина, со тоа што го знам најдобро – нагласи Алиу.

Ценам, рече, дека ќе има континуитет здравството. Тој додаде дека е сигурен, оти новиот министер ќе продолжи со политиките коишто веќе ги имаат воспоставено. Затоа што, како што подвлече Алиу, досега креираните реформи биле системски и како такви и ќе продолжеле и во иднина.

Ценам дека дигитализацијата е еден од клучните елементи коишто во здравството треба да се продолжи – одговори министерот Алиу на новинарско прашање.

Со реконструкцијата на Владата, ресорот здравство ќе го преземе досегашниот директор на ФЗО, Сашо Клековски, кадар на ВМРО-ДПМНЕ.