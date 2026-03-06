Алармантно: Дубаи има свежа храна само уште 10 дена, парите сега не им помагаат

Извршниот директор на една од најголемите логистички компании во светот презентираше информации кои беа претежно игнорирани од западните медиуми, Дубаи има залихи на свежа храна само уште десет дена. Причината не е недостаток на пари, туку сурова физика и прекинати синџири на снабдување поради конфликтот со Иран.

Стефан Пол, директор на компанијата Kuehne and Nagel, во својата изјава за швајцарската телевизија SRF на 5 март, не користеше претерувања, туку само прочита податоци од синџирите на снабдување на неговата компанија. Дубаи и поширокиот регион на Заливот увезуваат помеѓу 80 и 90 проценти од нивната храна, а дури 70 проценти од храната за земјите од Заливот поминува низ Ормутскиот теснец.

Сепак, овој клучен теснец е затворен за комерцијален сообраќај од 28 февруари. Ситуацијата е дополнително отежната од фактот дека капацитетот за воздушен товар за Блискиот Исток се намали за 22 проценти помеѓу 28 февруари и 3 март, според податоците од компанијата Aevean објавени од Ројтерс.

Пристаништето Џебел Али, кое опслужува 50 милиони луѓе низ целиот Залив и е главен регионален центар низ кој минува огромното мнозинство од увозот на лесно расиплива стока во Дубаи, беше погодено од штрајковите. Неговото работење беше суспендирано, а делумно продолжување на работата следеше дури на 5 март.

Кога морските патишта се затвораат, воздушните патишта се уриваат и главното пристаниште е погодено, градот останува само со десетдневно снабдување со свежа храна.

Проблемот е во физиката, а не во финансиите

Важно е да се направи разлика, свежите производи не се исто што и конзервираната храна или стратешките резерви. Тоа се јагоди, домати, зелена салата, млечни производи и билки кои го прават модерниот град да функционира. Овие производи имаат рок на траење од неколку дена, а не месеци.

Тие не можат да се пренасочат околу ’Ртот Добра Надеж, бидејќи тоа би го продолжило патувањето за четири до шест недели, што свежата стока во контејнери едноставно не може да го преживее. Кога рутите се затворени, залихите од овие категории се трошат во реално време, без никаква резерва.

Иако Дубаи е еден од најбогатите градови на планетата, со фискален капацитет и суверено богатство за купување храна од кое било место во светот, парите не се решение во овој момент. Проблемот е инфраструктурата. Невозможно е да се „телепортираат“ производи од Шпанија, Кенија или Индија на полиците на супермаркетите во Дубаи додека воздушните рути се драстично намалени, а пристаништето се опоравува од иранските напади.

Празните полици како политички удар

Оваа десетдневна проценка е само за свежа храна, а не за вкупната понуда. Населението не се соочува со глад, со оглед на тоа што Владата на Обединетите Арапски Емирати одржува значителни залихи на сува храна, замрзнати производи и стратешки резерви на жито.

Она со што се соочува градот е моментот кога видливиот симбол на глобализиран, просперитетен и поврзан град, целосно опремен супермаркет, почнува да го губи својот сјај. Празнењето на полиците е исто толку политички настан колку и логистички.

Алтернативен пат за нафта беше Фуџаира, додека воздушниот товарен транспорт беше алтернатива за храна. И двата сега се компромитирани и едноставно нема трет пат.