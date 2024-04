Алармантна ситуација на Сена во Париз на 100 дена пред Игрите

На речиси 100 дена пред почетокот на Олимписките игри во Париз, невладината организација за заштита на водите Surfrider Foundation предупреди на „алармантна“ состојба на водите на Сена, каде ќе се одржат неколку олимписки натпревари.

Од 14 мерења преземени од страна на здружението од крајот на септември 2023 година до крајот на март 2024 година, на места каде што ќе се одржуваат натпревари за триатлон и пливање на отворени води, беше откриено дека 13 се „над или многу над праговите препорачани за пливање“.

Според Европската директива за пливање од 2006 година и скалата на федерациите за пливање и триатлон, концентрациите на двете бактерии кои укажуваат на фекална контаминација, Escherichia coli и Enterococcus, не смеат да надминат 1.000 единици кои формираат колонии во 100 милилитри за Escherichia coli и Enterococcus. Над тоа водата се смета за несоодветна за капење.

