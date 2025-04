Акман: Се движиме кон економска нуклеарна зима

Вашингтон – Менаџерот на хеџ фондот „Першинг Сквер“ Бил Акман предупреди дека царините на Трамп би можеле да го доведат светот во „економска нуклеарна зима“ и повика на 90-дневна пауза на царините.

Акман, кој е еден од најистакнатите поддржувачи на Трамп на Вол Стрит, во долга објава на Х предупреди дека претседателот ја губи довербата на деловните лидери. Според Форбс, имотот на Акман се проценува на 9,1 милијарди долари.

– Земјата 100 проценти стои зад претседателот во воспоставувањето на глобален царински систем кој ја стави земјата во неповолна положба. Но, бизнисот е игра на доверба. Претседателот Доналд Трамп го издигна прашањето за царините на најважното геополитичко прашање во светот и го привлече вниманието на сите, напиша тој.

Според него, другите нации ја искористија предноста на САД со заштита на нивните домашни индустрии на сметка на милиони работни места во САД и економскиот раст во Америка.

Но, со воведување големи и непропорционални царини на нашите пријатели и на нашите непријатели, и со водење глобална економска војна против целиот свет, ние сме во процес на уништување на довербата во нашата земја како трговски партнер, како место за водење бизнис и како пазар за капитални инвестиции, напиша Акман.

– Претседателот има можност да побара 90-дневен тајм аут, да преговара и да ги реши неправедните асиметрични царински договори и да поттикне трилиони долари нови инвестиции во нашата земја, додаде тој.

Ако, од друга страна, на 9 април почнеме економска нуклеарна војна против секоја земја во светот, деловните инвестиции ќе запрат, потрошувачите ќе ги затворат своите паричници и џебови, а ние сериозно ќе го нарушиме нашиот углед кај остатокот од светот, за што ќе бидат потребни години, можеби и децении, за да се обнови, смета Акман.

Кој извршен директор и кој одбор на директори ќе се чувствуваат удобно да создадат големи, долгорочни, економски обврски кај нас среде економска нуклеарна војна? Не знам ниту еден таков. Кога пазарите паѓаат, новите инвестиции престануваат, потрошувачите престануваат да трошат, а компаниите немаат друг избор освен да ги намалат инвестициите и да отпуштат работници, додаде тој.

– И нема да страдаат само големите компании. Малите и средни фирми и претприемачи ќе претрпат многу поголем удар. Речиси ниту една компанија не може преку ноќ да претрпи огромни зголемувања на трошоците за своите клиенти. И тоа е вистина дури и ако тие не мораат. Бизнисот е игра на доверба. Претседателот ја губи довербата на деловните лидери ширум светот. Последиците за нашата земја и милионите наши граѓани кои го поддржаа претседателот – особено потрошувачите со ниски приходи кои и онака се под голем економски стрес – ќе бидат многу негативни. Ова не е она за што гласавме, нагласи милијардерот.

Според него, Трамп денеска има можност да побара тајм аут и да има време да изврши корекција на нефер тарифниот систем.

– Алтернативно, одиме кон самопредизвикана економска нуклеарна зима и треба да почнеме да клечиме. Нека преовладеат ладните глави, заклучи тој. јт/

