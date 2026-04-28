Акција за воспоставување противпожарни појаси на Белчишкото Блато во Дебрца

28/04/2026 11:21

Млади од Охрид учествуваа во теренска акција за воспоставување еколошки противпожарни појаси во подрачјето на Белчишкото Блато, во рамки на проект насочен кон превенција од пожари и заштита на природните вредности.

Акцијата ја спроведе Здружението „Екоменолог“ од Охрид во рамки на проектот „EcoFire Youth Ambassadors – Интеграција на управување со пожари, наследство и одржливост на Охридското Езеро“.

Во активноста учествуваа ученици од ОУ „Кочо Рацин“ – Охрид, претставници од локалната самоуправа на Општина Дебрца, противпожарни служби и граѓански организации, кои заеднички работеа на создавање противпожарни појаси.

Во рамки на акцијата беа засадени 230 садници од автохтони видови, меѓу кои даб, вишна, глог, дрен, леска и дива ружа, со цел подобрување на биодиверзитетот и намалување на ризикот од ширење пожари.

Проектот е поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и програмата „Landscape Fire Management“ за Западен Балкан, имплементирана од „Фармахем“.

Организаторите истакнуваат дека ваквите активности се клучни за заштита на природното наследство и градење отпорност кон климатските и пожарните ризици.

Поврзани содржини

Најчитани