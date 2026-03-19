Акција на МВР: Фатиле директор на инспекторат за примање поткуп

Во тек е акција на Министерството за внатрешни работи, под раководство на јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и коруција, поради сомневање за сторени кривични дела од коруптивна природа, потврдија од МВР.

„Под координација на јавен обвинител на ОЈО ГОКК во тек е акција на МВР поради основано сомневање за сторени кривични дела од коруптивна природа. ОЈО ГОКК ќе излезе со детали по завршување на акцијата“, велат од Обвинителството.

Претходно дел од медиумите, повикувајќи се на извори од истрагата, објавија дека директор на државна институција е уапсен вечерва, поради сомневање за примање мито.

Како што се посочува, станува збор за директорот на Државниот инспекторат за земјоделство.