Акциите на вештачката интелигенција повторно се „топат“. Што се случува?

Трговците со акции од технолошката индустрија можат да бидат нетрпелива група. Но, во последно време, тие сериозно се налутија поради високата цена што ја платија за да влезат во играта на вештачката интелигенција без зголемувањето на профитот што го очекуваа.

Насдак, барометар за технолошката индустрија, требаше да падне уште 1,2% во петок, што е вишок од уште една масовна распродажба во Јужна Кореја, чиј индекс Коспи падна за 5,8%. Насдак заврши секој ден оваа недела во минус и падна за повеќе од 6% од својот највисок рекорд поставен на 2 јуни.

Инвеститорите се во право да бидат претпазливи: Проценките на акциите на вештачката интелигенција летаат високо веќе неколку години, изградени главно врз ветувањето на технологијата – а не врз растот на профитот што го поттикнува зголемувањето на цените на акциите на повеќето компании.

Не е дека побарувачката за вештачка интелигенција е во пад – напротив. Но, експлозивниот раст на индустријата ги принуди компаниите да трошат и позајмуваат десетици милијарди долари за да ја изградат и развијат технологијата – без непосредни резултати да се покажат за неа.

Не е баш вината на големите технолошки компании. Вештачката интелигенција стана неверојатно скап потфат. Зголемената побарувачка за технологијата поттикна бум на центри за податоци, што бара огромен број моќни чипови што полупроводничките компании не можат да ги произведат доволно брзо.

Тоа ги испрати цените на чиповите до врв, создавајќи еден вид индустрија за вештачка интелигенција во облик на буквата К, ги запали акциите на производителите на чипови – а технолошките компании што ги напојуваат моделите на вештачка интелигенција тонат.

„Мајкрософт“ и „Мета“ се на мечкин пазар откако изгубија една петтина од својата вредност од нивните пикови. Останатите таканаречени технолошки гиганти „Величествени 7“ – „Амазон“,„Епл“, „Гугл“, „Нвидиа“ и „Тесла“- се на територија на корекција, паѓајќи за најмалку 10% од нивните неодамнешни максимуми.

За да се илустрира приказната за два града на вештачка интелигенција: „Епл“ во четврток објави дека ќе ги зголеми цените на макбук и ајпад поради недостаток на меморија, предизвикувајќи пад на акциите на компанијата за повеќе од 6%. Микрон, производителот на чипови за меморија и складирање, скокна за речиси 16% во четврток откако објави одлична заработка претходната вечер – поради бумот на побарувачката за своите полупроводници.

Оваа пазарна динамика ја запира индустријата. OpenAI размислува за одложување на својата IPO поради неодамнешната нестабилност на пазарот што би можела да ѝ го отежни на компанијата постигнувањето на посакуваната проценка од 1 билион долари, објави Њујорк тајмс во четврток.

Коспи, чија половина вредност е составена од само два технолошки гиганти (SK Hynix и „Самсунг“), во петокот го исклучи уште еден прекинувач, што доведе до 20-минутна пауза во тргувањето. Коспи, кој порасна за околу 90% оваа година, е нестабилен веќе подолго време. Но, оваа недела беше особено нестабилна – падна за 10% во вторник, порасна за 5% и 3% во среда и четврток, а потоа повторно падна во петок.

Технолошкиот сектор го поттикнува растот на берзата во последните неколку години. И покрај падот, полупроводничката индустрија повеќе од доволно ја надомести разликата, растејќи на 19% од вредноста на S&P 500.

Но, зголемувањето на приносите од обврзниците и потенцијалот на Федералните резерви да ги зголемат каматните стапки во наредните месеци би можеле да му наштетат на технолошкиот сектор, кој е особено подложен на болка од високите стапки на задолжување.

Значи, ако технолошката вознемиреност стане технолошка распродажба, остатокот од берзата ќе треба да го направи тешкиот кревање. Добрата вест: Нетехнолошките сектори се во пораст оваа недела.

И дури и со зависноста од технологијата, S&P 500 е само малку повеќе од 3% од својот рекорд.

Во меѓувреме, трговците со технолошки акции се движат на прсти околу стапиците за глувци, желни да го поминат јуни без да изгубат ниту еден додаток. (Си-Ен-Ен)