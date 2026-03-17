Затвор за кавадарчанката што по сообраќајка избега во Германија

17/03/2026 12:13

Пет години затвор доби 20-годишната В.З. од Градско за тешка сообраќајна несреќа со смртни последици што се случи пред 15 месеци во близина на Кавадарци. Судењето се одвивало во отсуство, а Основниот суд Кавадарци ја прогласил за виновна за кривичното дело „Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот“.

Покрај затворската казна, на обвинетата ѝ е изречена и забрана за управување моторно возило од „Б“ категорија во траење од пет години.

Обвинетата, која во моментот на несреќата имала 18 години, била лоцирана во Германија каде што е уапсена по бегството. Во моментов се наоѓа во имиграционен притвор, а веќе е започната постапка за нејзино екстрадирање во земјава.

 

Од судот информираат дека пресудата сè уште не е правосилна, бидејќи одбраната поднела жалба. Според утврденото, обвинетата управувала со возилото со голема брзина и преминала на спротивната коловозна лента, но не била под дејство на алкохол или други опијати.

Сообраќајната несреќа се случила на 5 ноември 2024 година, на регионалниот пат Кавадарци–Росоман, во близина на селото Рибарци. Во судирот меѓу возило „сеат“, управувано од обвинетата, и „опел“, животот го загуби 40-годишен сопатник од Велес, додека две лица се здобија со тешки телесни повреди. 

