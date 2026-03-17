11-годишно дете прегазено во Капиштец, возачот избегал

11-годишно девојче од Скопје е тешко повредено откако било удрено од патничко возило на крстосница во центарот на градот, а возачот по несреќата го напуштил местото на настанот.

Од МВР информираат дека случајот бил пријавен вчера во 16:10 часот, кога од Ургентниот центар при комплексот клиники „Мајка Тереза“ било соопштено дека кај нив е донесена малолетничката со тешки телесни повреди.

Според првичните информации, несреќата се случила околу 13:20 часот на крстосницата меѓу улиците „Васил Ѓоргов“ и сервисната улица што води кон „Народен Фронт“, каде патничко возило удрило во девојчето и потоа избегало.

На местото бил извршен увид од екипа на СВР Скопје, а полицијата презема мерки за пронаоѓање на возачот и целосно расчистување на случајот.