11-годишно дете прегазено во Капиштец, возачот избегал

17/03/2026 13:29

11-годишно девојче од Скопје е тешко повредено откако било удрено од патничко возило на крстосница во центарот на градот, а возачот по несреќата го напуштил местото на настанот.

Од МВР информираат дека случајот бил пријавен вчера во 16:10 часот, кога од Ургентниот центар при комплексот клиники „Мајка Тереза“ било соопштено дека кај нив е донесена малолетничката со тешки телесни повреди.

Според првичните информации, несреќата се случила околу 13:20 часот на крстосницата меѓу улиците „Васил Ѓоргов“ и сервисната улица што води кон „Народен Фронт“, каде патничко возило удрило во девојчето и потоа избегало.

На местото бил извршен увид од екипа на СВР Скопје, а полицијата презема мерки за пронаоѓање на возачот и целосно расчистување на случајот.

Затвор за кавадарчанката што по сообраќајка избега во Германија
Скопјанец измамил прилепчанка со лажна сообраќајка
Запален џипот на градоначалникот Курто Дудуш од Шутка
Македонски државјанин уапсен во Грција – со мотоцикл возел 223 километри на час, а било дозволено 110
Продолжува судењето за пожарот во „Пулс“ со нови сведоци на Обвинителството
Затворен патот Кочани – Виница во двата правци поради сообраќајка
Скопјанец сексуално вознемирувал кираџика од Србија
Две деца од Кумановско, затруени од течност за земјоделски култури

