Зверев го израмни рекордот на Ферер за најмногу победи на Ролан Гарос од страна на играч без титула

07/06/2026 09:59

Германскиот тенисер Александар Зверев се пласираше во финалето на Ролан Гарос во 2026 година, израмнувајќи го достигнувањето на поранешниот шпански број 1, Давид Ферер.

Во полуфиналето, третиот светски број го победи Чехот Јакуб Меншик со 7:5, 6:2, 3:6 и 6:3. Натпреварот траеше 2 часа и 59 минути.

Оваа победа беше 44-та на Зверев во сингл на Отвореното првенство на Франција. Овој резултат го изедначува Германецот со Давид Ферер. Тие сега го делат рекордот на Отворената ера за најмногу победи на Ролан Гарос од страна на играчи кои никогаш не освоиле титула во Париз.

Во финалето, Зверев денес од 15 часот ќе се соочи со Италијанецот Флавио Коболи.

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