Зверев е првиот финалист на Вимблдон, ја победи сензацијата

Лондон – Александар Зверев е првиот финалист на Вимблдон. Германскиот тенисер и актуелен победник на Ролан Гарос убедливо го победи најголемото изненадување на турнирот, Британецот Артур Фери, со резултат од 7:6, 6:2, 6:4. Третиот тенисер во светот на тој начин стигна до првото финале на Вимблдон во својата кариера.

Фери доби покана од организаторите за главниот турнир и како 114-ти тенисер во светот, предизвика сензација со пласманот во полуфиналето. Сепак, не успеа да го повтори успехот на Горан Иванишевиќ, кој доби покана од организаторите во 2001 година и како 125-ти тенисер на АТП ранг-листата го освои турнирот. Зверев го чека победникот од натпреварот помеѓу Јаник Синер и Новак Ѓоковиќ во финалето.

Зверев доминира до финалето

Првиот сет беше најнеизвесен. Фери играше храбро и се држеше до својот фаворизиран противник до тај-брејкот. Двајцата играчи го држеа својот сервис, па победникот беше решен во 13-от гем. Тука, Зверев покажа зошто е шампион на Ролан Гарос – играше без грешка, го доби тај-брејкот со 7:0 и со тоа го скрши отпорот на Британецот. Таа победа во Париз очигледно му донесе ново ниво на самодоверба, што е очигледно во клучните моменти од натпреварот.

Зверев го доби вториот сет уште поубедливо со 6:2. Фери успеа да погоди само три винери во тој дел од играта, што сведочи за целосната контрола на германскиот тенисер. Зверев играше проактивно и агресивно, не дозволувајќи му на противникот да ја развие својата игра. Откако го загуби сетот, Фери накратко го напушти теренот, но тоа не го промени ниту односот на силите.

По освојувањето на првите два сета, Александар Зверев ја продолжи својата доминантна игра и во третиот. Тој направи клучен брејк за водство од 3:2 во третиот сет, а потоа го потврди со гем без да изгуби поен за 4:2.

Британецот, бодрен од домашната публика, се обиде да остане во натпреварот, но Зверев одигра еден од своите најдобри натпревари на трева. На крајот, го доби третиот сет со 6:4 за конечни 3:0 во сетови. Германскиот тенисер стана 13-тиот играч кој стигнал до барем едно финале на сите четири Гренд слем турнири. Досега има една титула и три порази во финалињата.