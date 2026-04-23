Зошто поранешниот градоначалник на Њујорк Ерик Адамс зеде албански пасош?

ТИРАНА, Албанија — Мала општина во главниот град на Албанија го пречека својот најнов жител: поранешниот градоначалник на Њујорк, Ерик Адамс, кој исто така стана полноправен граѓанин. Но, останува централното прашање: Зошто?

Адамс се појави во меѓународните насловни страници кога доби албанско државјанство, но сега отиде чекор понатаму, формално регистрирајќи се како жител во својата нова населба и давајќи ги своите отпечатоци од прсти и фотографија во полициската станица за неговата нова лична карта и албанскиот пасош.

Флоријан Пулази, раководител на Административната единица број 2, каде што Адамс сега официјално живее, не потврди дали Адамс всушност ќе живее во Тирана или кои биле неговите мотиви за добивање државјанство и пасош. Сепак, тој рече дека добивањето државјанство од страна на Адамс ги одразува „долгите и длабоки врски меѓу градот Њујорк и албанската заедница во САД“.

Во објава на социјалните медиуми, Пулази го опиша поранешниот градоначалник како „голем пријател на Албанците“, „политичар познат по својот фокус на јавните работи“ и „поранешен капетан на полициската станица во Њујорк“.

Албанскиот пасош, рангиран на 43-то место во светот во 2025 година според индексот на пасоши Хенли, му дава на носителот пристап без виза или виза по пристигнување во 123 земји. Иако Албанија не е во Европската Унија, пасошот на земјата овозможува пристап до Шенген зоната на блокот за слободно патување до 90 дена. Што се однесува до бенефициите во земјата, Адамс ќе може да живее и работи во Албанија, да гласа, да купува обработливо земјиште, да ја користи локалната здравствена служба, па дури и да се кандидира за функција на локални или национални избори.

Всушност, локално се шпекулира дека Адамс би можел да се кандидира за градоначалник на Тирана, бидејќи актуелниот градоначалник, Ерион Велиај, е во затвор повеќе од една година, соочувајќи се со обвиненија за корупција и финансиски малверзации.

Но, едно лице блиско до Адамс, на кое му беше дадена анонимност за да зборува слободно за него, рече дека тоа не е случај. Лицето рече дека не слушнало никакви разговори за Адамс како се кандидира за јавна функција во Албанија и дека според нивно разбирање, Адамс добива државјанство од локални деловни причини.

„Мислам дека има подобри опции, да го кажеме така“, рече лицето, осврнувајќи се на градоначалничкото место во Тирана.

Алиса Ровер, поранешна манекенка и пријателка на Адамс, која раководи со добротворна организација со неговиот брат, се согласи дека нема шанси поранешниот градоначалник да се кандидира за јавна функција во Албанија. „Сосема е исклучено“, рече Ровер.

Неколку други лица рекоа дека веруваат дека чекорот е поврзан со деловни интереси и со „одличните односи“ што Адамс ги има во земјата.

Адамс ја напушти функцијата кон крајот на 2025 година по еден мандат обележан со корупциски скандали, од кои некои вклучуваа вмешаност во странство. Обвинението против поранешниот градоначалник од септември 2024 година го товари за правење политички услуги за турски владини оперативци во замена за мито, како многу намалени авионски билети и бесплатен престој во луксузни хотели. Обвинението беше поништено од Министерството за правда на поранешниот претседател Доналд Трамп минатата година како дел од договор за кој претседателот на судот напиша дека „личи на зделка“ меѓу Трамп и поранешниот градоначалник.

Адамс првпат ја посети Албанија во октомври 2025 година, кога сè уште беше градоначалник и се мачеше од политичките последици од корупцискиот скандал. Во тоа време, турнејата на Адамс предизвика изненадување, особено кога се сретна со албанскиот премиер Еди Рама, кој самиот се соочува со обвинувања за корупција од локалните опозициски партии. За време на посетата, двајцата разговараа за развој на туризмот и бизнисот меѓу двете земји, како и за директен лет до Њујорк. Тогашниот градоначалник зборуваше со пофалби за Тирана, нарекувајќи ја „просперитетна заедница и град што се движи во вистинската насока“.

„Сакав да дојдам тука и да научам повеќе за технологијата, за тоа како овој премиер успеа да се погрижи за револуцијата на оваа земја и град“, рече тој.

Иако директниот лет меѓу двата града сè уште не е реализиран, Адамс ја подигна својата очигледна поддршка за Албанија на следно ниво.

Горд сум што сум Албанец

На 10 април беше објавено дека со посебен декрет од албанскиот претседател Бајрам Бегај му е доделено албанско државјанство на Адамс. Вообичаено, албанското државјанство се доделува преку семејни врски или по службен престој во земјата неколку години и положување испит по јазик и историја. Но, во посебни случаи, државјанството може да се забрза поради значителен придонес за земјата во областа на науката, економијата или, како во случајот со глобалната поп-пејачка сензација и косовската Албанка Дуа Липа во 2022 година, културата. Политико не можеше да ги потврди условите под кои на Адамс му е доделено државјанство со посебен декрет и какви придонеси дал или ќе даде за земјата.

Што се однесува до неговата нова населба, Административната единица број 2 се карактеризира со петкатни станбени блокови од комунистичката ера, пазар на земјоделци, балетско училиште и пазар за половна облека. Познати жители се неколку поранешни премиери и претседатели, меѓународно познатата сопранистка Инва Мула, а сега и Адамс.

Само неколку часа откако ги даде своите биометриски податоци во локалната општинска зграда, Адамс се појави на Самитот на дијаспората во Тирана, со голема графика од развеаното албанско знаме зад него и традиционална бела волнена капа, или плиса, на главата. Таму, меѓу овациите од публиката, премиерот Еди Рама му го врачи неговиот нов пасош.

„Албанците велеа, знаев дека ова доаѓа, но всушност, никој не очекуваше да види дека поранешниот градоначалник на Њујорк ќе стане граѓанин на Тирана и граѓанин на Албанија“, рече Рама на публиката.

Адамс го прифати пасошот и додаде: „Обожавам да бидам Американец, но денес, благодарение на вашиот премиер, јас сум Албанец“.(Политико)