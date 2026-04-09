Зошто холивудските ѕвезди ги напуштаат САД за популарна европска земја?

Холивуд долго време е познат како Фабрика за соништа, место каде што уметниците се собираат во потрага по слава. Сепак, се чини дека ја губи својата привлечност во последниве години, бидејќи сè повеќе познати личности ги напуштаат САД и се селат во Франција. Приливот е толку значаен што европската земја го доби прекарот „Фроливуд“. Анџелина Џоли, Памела Андерсон и Џорџ Клуни се само некои од имињата кои со задоволство го заменија Градот на соништата со Градот на светлината, уживајќи во побавно темпо на живот, пишува Дејли Меил.

Џорџ и неговата сопруга Амал отидоа дотаму што минатата година аплицираа за француско државјанство, објаснувајќи дека нивните осумгодишни близнаци Ела и Александар имаат многу подобар квалитет на живот откако се преселиле. „Нивниот живот е многу подобар. Се грижев како ќе пораснат во Лос Анџелес, во оваа холивудска култура“, рече Клуни. „Се чувствував како никогаш да нема да добијат фер шанса. Во Франција, не им е грижа за славата.“

Но, не е само семејниот живот тој што ги привлекува Американците во Франција. Даночните олеснувања во земјата го прават работењето во Париз сè попривлечно, додека ужасните пожари во Лос Анџелес минатата година, исто така, принудија неколку ѕвезди да размислат повторно каде се нивните домови.

Француската режисерка Ребека Злотовски забележа дека политиката исто така игра улога во растечкиот тренд. „Секако, ерата на Трамп предизвика еден вид културен егзодус“, изјави таа за „Ле Монд“, додавајќи: „Оваа љубов кон Франција може да го одразува и губењето на моќта на Холивуд, пад за кој големиот пожар во Лос Анџелес во летото 2025 година служи како метафора“.

Размислувајќи за штрајкот на писателите и пандемијата, таа заклучи: „Чувствувам дека ова е момент на уништување и обнова за Холивуд. Во меѓувреме, европското авторско кино е простор на креативност што ги охрабрува да инвестираат“.

Францускиот режисер Оливие Асајас верува дека актерите се привлечени кон Франција поради можноста да преземат покреативни улоги во филмови, наместо да бидат оптоварени со „преквели, продолженија и други „универзуми“ на профитабилни франшизи“. „Тука тие откриваат свет кој не е заклучен од агенти. Има помалку улоги, помалку ризици, помалку пазарни закони, за разлика од Холивуд каде што луѓето брзо ве засрамуваат јавно“, објасни тој.

Дарежливи даночни олеснувања

Друга голема привлечност на преселбата во Франција се нејзините дарежливи даночни олеснувања. Од февруари 2026 година, програмата за даночни стимулации (TRIP) е проширена за да ги вклучи трошоците за плати на актерите кои не се од Европа, кои сега можат да се квалификуваат за враќање на данок од 30 проценти. Овој процент може да се зголеми на 40 проценти ако продукцијата потроши повеќе од 2 милиони евра за француски визуелни ефекти.

Даночното олеснување по проект е ограничено на 30 милиони евра. Во текот на изминатата деценија, доаѓањето на Netflix и другите стриминг услуги ја преобликуваше француската филмска и телевизиска сцена, удвојувајќи ги годишните трошоци за продукција од 1,5 милијарди на 3 милијарди евра. „Соработката се исплатеше“, рече Гаетан Бруел, претседател на Националниот филмски центар (CNC), посочувајќи ги успешните серии како што се „Емили во Париз“, „Франклин“ и „Новиот изглед“.

Џорџ Клуни

Едно од најпознатите имиња што се збогуваа со Холивуд е Џорџ Клуни и неговата сопруга Амал. Двојката долго време е поврзана со Европа, а во 2021 година го купија лозјето Domaine du Canadel, во близина на селото Брињол во јужна Франција, пред да издвојат 6,7 милиони фунти (7,7 милиони евра) за имотот во близина на Кан во 2024 година.

Имотот се простира на 425 хектари и вклучува маслинови градини, лозје, тениско игралиште и терен за буле. Минатиот декември беше објавено дека тој и Амал им се придружиле на своите близнаци во добивањето француски пасоши. „Ја сакам француската култура, вашиот јазик, иако сè уште сум лош во тоа по 400 дена часови“, претходно изјави тој за француското радио.

Клуни е во пријателски односи со локалниот градоначалник Дидие Бремон, а во 2024 година сними новогодишна порака за жителите на Брињол.

Анџелина Џоли

Анџелина Џоли долго време сакаше да ги напушти Соединетите Држави и се чини дека нејзините соништа се остваруваат. Актерката сака поприватен живот, а извор близок до неа неодамна изјави: „Таа не може доволно да се оддалечи од драмата… единствениот начин да се одмори е да си замине.“

Минатата недела таа за „Ле Монд“ изјави: „Многу ми е обогатувачки како уметник и како жена да бидам во Франција. Чувствувам дека излегувам повеќе тука. Разговорите изгледаат подлабоки и пообогатувачки.“

Анџелина живее во Франција повремено со години, бидејќи таа и поранешниот сопруг Бред Пит се сопственици на лозјето Шато Миравал во Прованса, кое сè уште е предмет на правна битка.

Арон Пол

Ѕвездата од „Breaking Bad“, Арон Пол, го напушти Лос Анџелес во ноември минатата година, ексклузивно откривајќи за „Дејли меил“ дека се преселил во Париз со сопругата Лорен и двете мали деца. „Париз е одличен“, рече тој, додавајќи дека семејството се преселило поради децата и затоа што отсекогаш сонувале да поминат една година во странство.

Одлуката е поттикната од катастрофалните пожари што го опустошија регионот на Калифорнија минатата година.

„Кога се случија пожарите во Лос Анџелес, знаевме дека сме завршиле со тој град, па ја продадовме куќата и се преселивме во Париз“, рече Арон. Париз има и посебно значење за нив бидејќи таму Арон ѝ предложи брак на Лорен.

Натали Портман

Преселбата во Франција не е ништо ново за Натали Портман, која ги напушти САД за Париз во 2015 година откако се омажи за сега веќе поранешниот сопруг Бенџамин Милпие. И покрај нивната разделба во 2024 година, Натали сè уште живее таму со својот син Алеф и ќерката Амалија.

„Луѓето се всушност неверојатно пријателски расположени тука – само треба да знаете како да комуницирате. Тие се навистина добри во одржувањето на приватноста. Чувствувам дека најголемиот комплимент е „elle est très discrète“ (таа е многу дискретна)“, рече таа. „Секогаш има неверојатна изложба, концерт или вечера – нешто фасцинантно и инспиративно.“

Кристина Милијан

Пејачката и актерка Кристина Милијан откри во 2024 година дека сега ја нарекува Франција свој дом, откако се пресели таму претходната година. „Мојот сопруг е Французин и сме заедно повеќе од седум или осум години. Минатата година решивме да се посветиме на живеење тука бидејќи нашите деца требаше да тргнат на училиште“, објасни таа. Таа и нејзиниот сопруг, пејачот Мет Покора, ги имаат синовите Исаија и Кена.

Вес Андерсон

Режисерот Вес Андерсон живее во Париз повеќе од 20 години со својот партнер Џуман Малуф и нивната ќерка. Многу од неговите филмови, како што е „Француската диспечерска служба“, црпат инспирација од француската култура. „Секогаш кога одам по улица што не ја познавам многу добро, тоа е како да одам на кино. Едноставно е забавно“, рече тој еднаш.

Лени Кравиц

Лени Кравиц не е странец ниту на францускиот начин на живот. Тој живее во својата париска градска куќа во 16-тиот арондисман повеќе од 20 години, вила што ја нарекол Хотел Де Рокси во чест на неговата мајка, која сакала да живее во Париз. Тој го опишува својот стил на уредување како „душевна елеганција“. „Станува збор за тоа да се биде елегантен, софистициран, но со душа, со срце и дух“, објасни тој.

Памела Андерсон

Памела Андерсон кратко живееше во Франција во 2018 година и за време на пандемијата додека беше во врска со фудбалерот Адил Рами. Иако се врати во Соединетите Држави, таа откри дека планира да се врати. „Се заљубив во Сен Тропе пред 20 години. Секогаш ми беше план да дојдам и да живеам тука кога моите деца ќе пораснат“, рече таа.

Хју Грант

Актерот Хју Грант купи имот во селото Ејгалиер пред една деценија, на почетокот на 2016 година. Откако се заљуби во регионот Алпил, тој избра традиционална провансалска куќа каде што поминува време со својата сопруга, шведската ТВ продуцентка Ана Еберштајн, и нивните деца. Актерот претходно се опиша себеси како дел од „специфичен вид Британец од средната класа“ кој е безнадежно фасциниран од сè што е француско.