ЗНАМ гледа раскол во СДСМ

Движењето ЗНАМ во соопштение изјасни дека реагира дека во јавните настапи поврзани со измените на Законот за Влада се забележува, како што наведуваат, конфузија и неусогласеност во ставовите на СДСМ. Според ЗНАМ, во текот на еден ден од ист политички субјект биле испратени различни пораки кои, како што оценуваат, се разликуваат по содржина и насока, оставајќи впечаток за недоволна координација во партијата, стои во соопштението.

Во соопштението се цитираат изјави на претседателот на СДСМ, Венко Филипче, и координаторот на пратеничката група Оливер Спасовски, кои според ЗНАМ упатуваат на различни толкувања околу натамошното политичко делување и учество во работата на Собранието.

ЗНАМ исто така, во соопштението, ја оспорува изјавата дека немало комуникација и дебата за Законот за Влада, наведувајќи дека Спасовски учествувал на работни состаноци и имал увид во предлог-измените. Од движењето оценуваат дека ваквите спротивставени пораки создаваат впечаток на внатрешни разлики во СДСМ и отвораат сомнежи за недоследност во настапите, стои во соопштението.

„Кога во краток временски период се испраќаат различни пораки за клучни државни прашања, се отвора прашањето кој е официјалниот став на партијата“, наведуваат од ЗНАМ во соопштението.

Движењето поставува и повеќе прашања до СДСМ, меѓу кои дали постои намера за блокирање на институционалните процеси, дали се размислува за бојкот на законодавниот дом и дали внатрешните партиски односи влијаат врз политичките одлуки, стои во соопштението.Во соопштението се оценува дека ваквиот пристап може да создаде политичка неизвесност и да влијае врз стабилноста на институциите.

ЗНАМ во соопштението нагласува дека Собранието треба да остане простор за аргументирана дебата и донесување одлуки во интерес на граѓаните, а не за политички блокади или маневри.