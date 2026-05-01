Жесток 1 Мај во Истанбул: Демонстрантите се судрија со полицијата, голем број апсења

Стотици демонстранти присуствуваа на протестите за 1 Мај во Истанбул денес. Тие физички се судрија со полицијата, која ги спречи да стигнат до централниот плоштад Таксим.

Во минатото, турските левичари традиционално се собираа на Таксим на Меѓународниот ден на трудот. Сепак, тоа не е случај откако е во сила целосната забрана за сите демонстрации на тој плоштад, која е во сила веќе 10 години.

Соодветно на тоа, демонстрантите протестираа во други делови од Истанбул.

Тие имаа намера да го напуштат Меџидиекој за Таксим, но полицијата ги спречи во тоа со формирање силен кордон и употреба на водни топови и солзавец.

Според Адвокатската комора на CHD, речиси 400 лица беа уапсени во Истанбул, каде што полицијата испука солзавец во толпата од возила за контрола на немири.

Снимките емитувани на опозицискиот канал HALK TV, исто така, го покажуваат претседателот на Турската работничка партија, Еркан Баш, како е испрскан со бибер спреј.

„Оние на власт веќе зборуваат 365 дена во годината, па нека работниците зборуваат барем еден ден во годината за тешкотиите со кои се соочуваат“, рече тој.

Големи полициски сили се распоредуваат во Турција секоја година за први мајските собири, на кои се слават работниците и работничката класа, а голем дел од областа во срцето на Истанбул е ограден.

Синдикатите и здруженијата на граѓанското општество повикаа на демонстрации на 1 мај под слоганот „Леб. Мир. Слобода“.

Инфлацијата во Турција официјално се проценува на 30 проценти, но според независни проценки, таа е поблиску до 40 проценти.