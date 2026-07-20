Жена на Крк удрена од гром додека носела чадор за сонце

20/07/2026 16:01

Жена била погодена од гром на Крк утрово за време на грмотевици што зафатиле делови од Кварнер. Жената била пренесена во Риечкиот болнички центар и се наоѓа на одделението за интензивна нега, потврди здравствената установа.

Како што се испостави, несреќата се случила околу 7:10 часот наутро на плажата во Башка. Таа била погодена од гром додека носела чадор за сонце, а спасувач на плажата ѝ укажал прва помош, по што со хеликоптер на Итната медицинска служба била пренесена во Риечкиот болнички центар.

Според неофицијални информации, жената е чешка државјанка.

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