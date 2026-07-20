Жена на Крк удрена од гром додека носела чадор за сонце
Жена била погодена од гром на Крк утрово за време на грмотевици што зафатиле делови од Кварнер. Жената била пренесена во Риечкиот болнички центар и се наоѓа на одделението за интензивна нега, потврди здравствената установа.
Како што се испостави, несреќата се случила околу 7:10 часот наутро на плажата во Башка. Таа била погодена од гром додека носела чадор за сонце, а спасувач на плажата ѝ укажал прва помош, по што со хеликоптер на Итната медицинска служба била пренесена во Риечкиот болнички центар.
Според неофицијални информации, жената е чешка државјанка.