Земјотрес со јачина од 5 степени по Рихтер ја погоди источна Турција

18/07/2026 10:04

Земјотрес со јачина од 5 степени според Рихтеровата скала ја погоди рано изутринава источната турска провинција Малатија, соопшти Агенцијата за управување со катастрофи и вонредни состојби (АФАД).

Земјотресот се случи во 6:20 часот наутро по локално време, со епицентар во округот Баталгази, на длабочина од 15,59 километри, се наведува во соопштението на АФАД.

Тресењето на тлото било почувствувано и во соседните провинции Елазиг, Адијаман, Тунџели и Шанлиурфа.

Поврзани содржини

Србија и Америка се договорија за соработка во енергетиката, војската и 5G
И Србија отвори стратешки дијалог со САД
Словенечки дипломат назначен за главен советник за помирување и нормализација на Западен Балкан
Црна Гора го укинува безвизниот режим за Русите
Српската министерка по скандалозната изјава: „Требаше да кажам депортација, а не етничко чистење…“
Србинка украла чадор за сонце и лежалки во Хрватска, доби забрана за влез во ЕУ
„Екс-ју авиејшн“: Скопскиот е најбрзорастечки меѓу аеродромите во поранешна Југославија
Турското обвинителство побара доживотен затвор за обвинетите за нападот пред израелскиот конзулат во Истанбул

Најчитани