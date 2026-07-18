Земјотрес со јачина од 5 степени по Рихтер ја погоди источна Турција

Земјотрес со јачина од 5 степени според Рихтеровата скала ја погоди рано изутринава источната турска провинција Малатија, соопшти Агенцијата за управување со катастрофи и вонредни состојби (АФАД).

Земјотресот се случи во 6:20 часот наутро по локално време, со епицентар во округот Баталгази, на длабочина од 15,59 километри, се наведува во соопштението на АФАД.

Тресењето на тлото било почувствувано и во соседните провинции Елазиг, Адијаман, Тунџели и Шанлиурфа.