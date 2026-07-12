Земјиштето продадено на Кушнер за луксузниот ресорт било со фалсификувани документи

Бизнисмен од Мајами, кој е баран во Албанија поради наводно перење пари од дрога, е осомничен за фалсификување на документи за земјиште каде што Џаред Кушнер сака да изгради одморалиште вредно повеќе милијарди долари, соопшти агенцијата за борба против организираниот криминал во земјата во досиејата на предметот што ги прегледа Ројтерс.

Бизнисменот, Артур Шеху, ги негира сите обвинувања против него, изјави неговиот адвокат, Кујтим Чакрани, кој потврди дека албанските обвинители издале налог за апсење на Шеху поради перење пари за нарко банди.

Досиејата на предметот го обвинуваат Шеху и неговите соработници за трговија со јужноамерикански кокаин во европските пристаништа и перење на средствата користејќи ги за да основаат империја на недвижности, вклучително и со фалсификувани документи за сопственост на земјиште.

„Ништо што е наведено во врска со карактерот на г-дин Артур Шеху не е вистина. Тој не е ниту шверцер на дрога ниту фалсификатор на документи за сопственост“, рече Чакрани.

„Г-дин Шеху е свесен за обвинувањата на албанското обвинителство. Овие обвинувања не го засегаат бидејќи тој тврди дека вистината е сосема поинаква од она што го тврди обвинителството.“

Портпаролот на Министерството за правда на САД одби да коментира дали добило какво било барање од Албанија за лоцирање или притворање на Шеху во Мајами.

Во април, Шеху го продаде појасот од недопреното албанско крајбрежје за планираното одморалиште на „Албанија Ленд Дивелопмент“, компанија која е во сопственост на инвеститорите на проектот поддржан од Кушнер, „Сазан риел естејт дивелопмент“ и други инвеститори.

„Врз основа на докази, се формираат разумни сомневања дека горенаведените средства се стекнати со употреба на фалсификувани документи“, напишаа обвинителите во досиејата на случајот.

Досиејата не наведуваат никакви наводи за прекршоци против зетот на американскиот претседател Доналд Трамп, Кушнер, „Сазан риел естејт дивелопмент“, „Албанија Ленд дивелопмент“ или други инвеститори во проектот за одморалиштето. Ројтерс не пронајде никакви индикации дека некои инвеститори биле свесни за какви било сомневања за Шеху кога го купиле земјиштето од него.

Портпаролот на „Сазан риел естејт дивелопмент“ не се осврна на обвинувањата против Шеху кога Ројтерс праша за нив, но рече дека компанијата верува дека аквизициите на земјиште се легитимни.

„Албанија Ленд Дивелопмент“ не одговори на барањата за коментар.

Портпаролот на Кушнер одби да коментира за оваа сторија. Иако Сазан потврди дека Кушнер е инвеститор во проектот, природата на неговата улога или обем на неговата инвестиција не е објавена.

Обвинението дека документите за сопственост можеби се фалсификувани е уште една пречка за проект со висок профил кој веќе се соочува со масовни протести поради тврдењата дека го загрозува дивиот свет.

Жителите на селото Звернец во близина на проектот го оспоруваат барањето на Шеху за земјиштето во судски случаи кои датираат од пред повеќе од една деценија.

Минатиот месец, десетина од нив покажаа документи за сопственост на Ројтерс и даночни евиденции за кои велат дека докажуваат дека се законски сопственици на земјиштето. Нивниот адвокат, Костандин Беко, рече дека случајот е сè уште отворен и дека планираат да бараат судска наредба за запирање на проектот за одморалиште.

Албанија, некогаш една од најсиромашните и најизолираните земји во Европа, сега е кандидат за членство во ЕУ и доживува градежен бум по должината на дел од последното недопрено крајбрежје на континентот на Јадранското Море.

Одморалиштето поддржано од Кушнер е планирано да се гради по должината на дел од диви плажи, шума и мочуриште каде што живеат морски желки и фламинго. Птиците станаа симболи за противниците на проектот, кои ги нарекуваат своите протести „Револуција на фламинго“.

Сопругата на Кушнер, Иванка Трамп, изјави дека таа и Кушнер ја добиле идејата за одморалиштето кога го забележале брегот од јахта пред години. Во 2024 година, Кушнер ги објави плановите на социјалните медиуми со уметнички приказ на кој е прикажано земјиштето покриено со хотел, вили, базени и пристаништа за јахти. Тој јавно не откри колку пари инвестирал во него.

Албанската влада силно ги поддржа плановите и вели дека протестите се организирани од нејзините политички противници. Премиерот Еди Рама минатиот месец за Ројтерс изјави дека станува збор за прекрасен проект и дека ќе продолжи без оглед на тоа.

Запрашан за наводите во досиејата против Шеху, портпаролот на владата рече дека владата нема да интервенира во приватни трансакции, но дека проектот се одвива во согласност со законите на Албанија и ЕУ. Брисел претходно ја повика Албанија, како кандидат за членство во ЕУ, да се придржува до правилата на ЕУ за животна средина во врска со проектот. Портпаролот на извршната комисија на ЕУ не даде дополнителен коментар за оваа сторија.

Досиејата против Шеху беа подготвени од Специјалната структура на Албанија против корупцијата и организираниот криминал, позната како СПАК, формирана во 2019 година за борба против корупцијата со свои истражители и обвинители независни од редовната полиција и обвинителството.