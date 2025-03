Забранет влез во САД за поранешната претседателка на Аргентина

Соединетите Американски Држави денеска ѝ забранија на Кристина Фернандез де Кирхнер, поранешна претседателка на Аргентина, и поранешниот министер за планирање Хулио Мигел Де Вида да влезат во земјата, поради, како што рече Вашингтон, „вмешаност во значителна корупција“, пренесе Блумберг.

The US government banned former Argentina President Cristina Fernandez de Kirchner and her immediate family members from entering the country due to her corruption conviction https://t.co/N4a9nqlsQX

