Вучиќ: Србија повторно ќе воведе задолжителен воен рок, ќе трае 75 дена

Србија повторно ќе воведе задолжителна воена служба од март следната година, која ќе трае 75 дена и ќе ги опфаќа мажите под 30 години. Српскиот претседател Александар Вучиќ ја објави одлуката, нагласувајќи дека регрутацијата ќе биде „многу кратка“. Ова ќе ја врати Србија во системот што го напушти во 2011 година кога се префрли на целосно професионална армија.

Вучиќ ја објави одлуката во саботата на воениот аеродром Батајница во близина на Белград. Тој објасни дека треба да се завршат голем број административни и логистички процедури пред официјалниот почеток на регрутацијата. Најавата се совпадна со голема презентација на воена опрема, во која беа вклучени авиони и хеликоптери на српските воздухопловни сили, ракетни системи и друго оружје од кинеско, американско и руско потекло.

Србија ја суспендираше задолжителната воена служба со парламентарна одлука што стапи на сила на 1 јануари 2011 година, и оттогаш нејзината армија се потпира исклучиво на професионалци и волонтери.

Потегот на Србија е дел од поширок тренд што ја зафаќа Европа. Многу земји ги преиспитуваат своите одбранбени стратегии и потреби за работна сила, поттикнати од геополитичката нестабилност, особено по целосната инвазија на Русија во Украина.

Сличен потег разгледува и Германија, која би можела повторно да воведе задолжителна воена служба за сите мажи до 2027 година. Според неодамнешните извештаи, Берлин се соочува со тешкотии во исполнувањето на својата амбициозна цел за проширување на својата војска исклучиво преку доброволно регрутирање.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц објави планови за создавање на најсилната конвенционална армија во Европа, со цел да се зголеми бројот на активни членови на Бундесверот од околу 185.000 на 260.000 до 2035 година. Но, пратениците се сè повеќе загрижени дека оваа цел е недостижна без задолжителна регрутација.

Томас Ревекамп, ​​шеф на одборот за одбрана на германскиот парламент, неодамна предупреди дека владата нема да има друг избор освен повторно да воведе регрутација доколку не се исполнат целите за доброволно регрутирање. Конечна одлука за ова прашање се очекува до 31 јули следната година.

Германија, како и Србија, ја суспендираше воената обврска во 2011 година. Неодамна беше воведен нов модел на воена служба за справување со хроничната криза со воената обврска. Според сегашниот закон, работоспособните мажи мора да пополнат прашалник за физичка подготвеност и да се подложат на лекарски преглед, а владата го задржува правото повторно да воведе воена обврска доколку бројот на волонтери остане недоволен.