Вучиќ разговараше со Маѓар и го покани да ја посети Србија

21/04/2026 21:59

 

Српскиот претседател Александар Вучиќ разговараше по телефон со победникот на изборите во Унгарија, Петер Маѓар, и го покани да ја посети Србија. Вучиќ напиша на Инстаграм дека му честитал на Петер Маѓар за неговата изборна победа, а потоа имале „важен, добар и содржаен разговор“ за клучни прашања за понатамошен сеопфатен развој на српско-унгарските односи.

Според српскиот претседател, тие разгледале прашања од значење за енергетската соработка и понатамошниот развој на односите меѓу двете земји, стабилен економски раст, побезбедно снабдување и поблиски регионални односи. Разговарале и за состојбата на унгарското малцинство во Србија и српското малцинство во Унгарија, како и за процесот на пристапување на Србија во ЕУ.

