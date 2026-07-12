Вотка и духови: Монголски шаман спроведувал ритуал во Бугарија, платиле даночните обврзници

Познат бугарски археолог донел монголски шаман да изврши ритуал во Перперикон, античкото тракиско светилиште на Бугарија. За тоа платиле пари од даночните обврзници, а службениците сериозно го окарактеризирале како „научен експеримент“. Барањата на шаманот вклучувале вотка и цигари.

Според еден од медиумите, во срцето на светиот карпест град Перперикон се случил извонреден настан, мешајќи го античкиот мистицизам со модерната наука. Познатиот алтајски шаман и гатач Отгон Балдандорж го извршил мистериозниот ритуал на „фрлање камења“ во античка мавзолејска гробница од 3-ти до 4-ти век. Сепак, ритуалот не бил само атракција за десетиците посетители што се собрале, туку дел од голем научен експеримент.

Посетата на феноменот е дел од заеднички проект помеѓу Здружението на Бугари низ целиот свет, Друштвото за пријателство меѓу Бугарија и Монголија и долгогодишниот истражувач на Перперикон, професор Николај Овчаров. Заедно со шаманот од карпестиот врв, пристигна познатиот монголски археолог професор доктор Њамдагин Ганбат за да ги истражи енергијата и историските врски меѓу двете култури.

„Спроведуваме многу важен научен експеримент – да видиме како изгледал шаманизмот во Голема Бугарија. По децении истражување, успеавме да поканиме вистински шаман од Алтај – еден од последните живи претставници на оваа традиција“, рече Овчаров, цитиран од НОВА.

Церемонијата започна под знакот на строго чуваните традиции. Шаманот Балдандорж изврши ритуално попрскување вотка на илјадагодишните карпи – древен обред кој, според шаманизмот, ги смирува духовите на местото и служи како подарок за силите на природата.

Во потполната тишина што следеше, во центарот на камената гробница, егзотичниот гостин почна да удира со својот традиционален кожен тапан. Ритмичките, монотони звуци постепено се забрзуваа, исполнувајќи го древниот простор. Присутните беа сведоци како Балдандорж влегува во состојба на длабока медитација и тешка транс – состојба преку која, според верувањата, се отвора портал кон светот на предците.

„Шаманот е посредник помеѓу духовите и луѓето. Преку тапанот и паѓањето во екстаза, тој се поврзува со духовниот свет и потоа може да даде одговори на разни прашања“, објасни археологот Николај Овчаров. Тој додаде дека традицијата не е целосно исчезната и до ден-денес во Монголија и Алтај сè уште има луѓе кои практикуваат шаманизам, иако останале многу малку вистински наследни шамани.

Пораката од задгробниот живот: Духот се појавил како був

Откако завршил ритуалот, видливо исцрпен, но смирен, Отгон Балдандорж го споделил она што го видел за време на трансот. Тој признал дека првично се чувствувал многу загрижен за тоа како ќе биде пречекан од чуварите на Родопите.

Сепак, духот на Перперикон се покажа како исклучително пријателски расположен и му се појави на гатачот во форма на був. Вонземското присуство остави и важна порака за бугарскиот народ, која шаманот брзо ја пренесе: „Вашиот народ е на вистинскиот пат, но мора да има согласност и единство за да се продолжи напред“, пишува „24 часа“.

We live in a joke. A famous Bulgarian archaeologist brought a Mongolian shaman to perform a ritual at Perperikon, Bulgaria’s ancient Thracian sanctuary. Taxpayer money paid for it, and officials seriously labeled it a “scientific experiment.” The shaman’s demands included vodka… pic.twitter.com/U61WBNAL6n — една българка (@transbulgaria) July 12, 2026

Професорот од Монголија, кој рече дека шаманот го наследил својот занает преку семејната линија. Неговиот дедо почнал да го тренира кога имал седум години, а по неговата смрт, според традицијата, духот на неговиот претходник го повикал да тргне по патот на шаманот. Тој живее сам во тајгата и ретко прифаќа покани за јавни настани, што го прави неговиот настап на Перперикон исклучително редок настан.