Волци успеале да побегнат од живеалиштето во Скопје ЗОО, па изеле кенгури и ему птици

25/06/2026 14:40

Сериозен инцидент се случил во Зоолошката градина во Скопје, откако белите волци наводно избегале од своето живеалиште и усмртиле неколку животни и птици, објави порталот „Петс.мк“.

Според информациите кои ги објави порталот, инцидентот се случил во саботата, кога белите волци наводно успеале да ископаат дупка под оградениот простор и да излезат од живеалиштето.

Како што пишува „Петс.мк“, при бегството волците нападнале и усмртиле четири кенгури и неколку ему птици, а според нивните извори, на вработените во Зоолошката градина им биле потребни неколку часа за да ги пронајдат и повторно да ги вратат животните во нивното живеалиште.

Од Зоолошката градина во Скопје засега нема официјална потврда или соопштение за настанот. 

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