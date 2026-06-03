Во Собранието седници на комисиите за труд, финансирање и надворешна политика

Во Собранието денеска седници ќе одржат три комисии и тоа Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика, Комисија за финансирање и буџет и Комисијата за надворешна политика и надворешна трговија.

Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика ќе го разгледува Предлог на закон за изменување на Законот за упатување работници од Република Македонија во други држави за изведување на градежни работи преку проектни договори и за вршење на други сезонски работи, во прво читање.

На дневен ред на Комисијата за финансирање и буџет се Предлог на закон за игрите на среќа и за забавните игри и

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, во прво читање.

Орхан Муртезани, поранешниот министер за европски прашања пред Комисијата за надворешна политика и надворешна тртговија во Собранието ќе ја претстави платформата за дипломатските активности на вонреден и ополномоштен амбасадор и шеф на Постојаната делегација на Република Северна Македонија при НАТО.

Членовите на Комисијата својата платформа за дипломатските активности на вонреден и ополномоштен амбасадор и постојан претставник на Република Северна Македонија при Советот на Европа во Стразбур ќе ја презентира Светлана Гелева.