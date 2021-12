Во Кина пронајден редок фосил на диносаурус склупчен во јајце

Во Кина пронајден е фосил на диносаурус стар 70 милиони години. Специфичен е по тоа што е склупчен во јајце.

Откритието на фосил диносаурус склупчен во јајце може да помогне во сфаќањето на поврзаноста меѓу диносаурусите и птиците.

„Коските на бебето диносаурус се многу мали и кревки, а такво нешто ретко се фосилизира – ова навистина е ретко. Тоа е неверојатен примерок. Работам на ова веќе 25 години и уште не сум видела нешто слично“, вели дарла Зеленицки, вонредна професорка на Одделот за геонаука на Универзитетот во Калгари.

Welcome 'Baby Yingliang'! An oviraptorosaur embryo lying inside an egg. This little dinosaur has a bird-like prehatching posture! In the team with @LidaXing1982, @SteveBrusatte and colleagues. Open access in @iScience_CP, https://t.co/6fM0UAuLui pic.twitter.com/GbS9UiO1iN

