Во Грција запленети над два тона млечни производи од Бугарија, се превезувале без разладен уред објави Скопје1.мк

Грчките власти запленија и уништија повеќе од два тона млечни производи увезени од Бугарија, откако било утврдено дека се превезувале без соодветно ладење, со што претставувале сериозен ризик за јавното здравје.

Контролата била спроведена од инспектори на Независната управа за јавни приходи на патниот правец Маказа – Комотини, каде било запрено мало товарно возило со странски регистарски таблички.

При проверката било утврдено дека возилото незаконски превезувало повеќе од два тона млечни производи со потекло од Бугарија, без разладен товарен простор, што е спротивно на законските прописи.

Дополнително, инспекторите констатирале дека товарното возило било преоптоварено за околу 1.500 килограми.

Во соработка со ветеринарната служба на регионот Источна Македонија и Тракија било утврдено дека производите се небезбедни за употреба поради целосно отсуство на ладење за време на транспортот.

Целиот товар бил запленет и уништен, а против превозникот биле изречени предвидените казни поради прекумерната тежина на товарот и небезбедниот начин на транспорт на храната.

Грчките власти соопштија дека засилените контроли на патиштата ќе продолжат и во наредниот период со цел сузбивање на нелегалната трговија со земјоделски и млечни производи, заштита на јавното здравје и обезбедување фер услови на пазарот.