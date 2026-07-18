Во Дубровник уапсен 55 годишен Бугарин, на банкомати крадел податоци за кредитни картички

Полицијата во Дубровник уапси 55-годишен бугарски државјанин осомничен за серија кривични дела поврзани со кражба на податоци од банкарски картички. Тој е обвинет дека ги поставил таканаречените уреди за скиминг со цел да добие неовластен пристап до корисничките податоци и пинови. Против него е поднесена кривична пријава за продолжено кривично дело создавање и користење на средства за злоупотреба на безготовински платен инструмент и за оштетување туѓ имот.

Се сомничи дека од 16 мај до 14 јули во изнајмен стан во Дубровник изработил девет импровизирани уреди за читање податоци од картички, познати како скимери. Во станот направил и осум куќишта со камери за снимање кои личат на делови од банкомат.

Овие уреди ги ставил во отворите за картички или ги залепил над тастатурите на неколку банкомати во стариот центар на градот во Дубровник. Неговата цел била незаконски да собира податоци за картичките. Во станот имал и уред за читање, пишување и бришење податоци од магнетни ленти.

Полицијата го сомничи и дека во втората половина на мај намерно оштетил неколку банкомати во стариот центар на градот. Вметнал силиконски предмети во отворите за картички и на тој начин го оневозможил читачот на картички. На овој начин се обидел да ги насочи корисниците кон банкомати каде што претходно имал инсталирано опрема за skimming.

Полицијата ги пронашла и навремено ги отстранила поставените уреди со што спречила злоупотреба на собраните податоци. При претрес на станот што го користел осомничениот биле пронајдени повеќе од 80 предмети поврзани со овие кривични дела.

Осомничениот на возраст од 55 години со кривична пријава е предаден на притвор на СВР Дубровник-Неретва. Кривичната истрага продолжува.

Полицијата ги советува граѓаните при користење на банкомати да внимаваат на необични или доградени делови. Исто така, се препорачува да ја покриете тастатурата со рака при внесување на PIN-кодот.

Во случај на сомневање за обид за измама, веднаш треба да се известат полицијата и банката чиј банкомат се користи.