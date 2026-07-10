ВМРО-ДПМНЕ ја брани Кочовска: Не била „сметководителка“ туку „жена, мајка, ќерка и активен граѓанин“

10/07/2026 10:39

ВМРО-ДПМНЕ најостро ги осуди, како што наведува, навредите што пратеникот Фатмир Битиќи ги упатил кон министерката Гордана Димитриеска-Кочоска за време на собраниската расправа.

Од владејачката партија истакнуваат дека Димитриеска-Кочоска, покрај тоа што извршува јавна функција, е „жена, мајка, ќерка и активен граѓанин на Република Македонија, човек со интегритет и докажана професионалност“.

Во соопштението се наведува дека „нападите и омаловажувањата искажани од Фатмир Битиќи се одраз на слаб и исплашен човек“.

ВМРО-ДПМНЕ упати и остри критики кон Битиќи, оценувајќи дека тој „ја гради својата политичка кариера врз етничката припадност“ и дека, како поранешен министер за економија, бил дел од „неспособниот и криминален мозаик на тандемот ДУИ–СДС“.

Реакцијата следува по вчерашната седница на собраниската Комисија за финансирање и буџет, на која се расправаше за ребалансот на Буџетот. Според видеото од седницата, Битиќи, обраќајќи им се на министерката за финансии и на заменик-министерот за финансии, изјавил:

„Бездната во која што пропаѓате е многу длабока, имате уште да идете надолу. Во тоа ве сместија сметководителката и професорот.“

 

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