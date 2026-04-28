Висат парите од ЕУ за десет чекори од реформите, Изборниот закон е меѓу нив

Владата работи на десет критични точки кои се обемни, а една од нив е реформата на Изборниот законик, истакна денеска министерот за европски прашања, Беким Сали.

„Едно од специфичните точки е Изборниот законик, кој што бара поголем, поширок консензус. Не можеме тоа да го направиме преку ден само за да го исполниме тој чекор. Затоа што износите кои што ги споменуваме се осум милиони евра за секој чекор. Меѓутоа, дали финансискиот дел е главниот мотив или пак исполнувањето на чекор има за цел функционирање на системот. Сметам дека како политичари треба да мислиме на идните процеси. Секако и финансискиот дел е една инфузија за нашиот финансиски систем. Меѓутоа ние како политичари треба да сносиме одговорност за иднината на државата и тука изборите ни се многу битен фактор“, изјави Сали.

Тој додаде дека Извештајот од Европската комисија не е пристигнат, но како што рече, би требало во текот на оваа недела да го добие нашата влада. Посочи дека македонската јавност знае дека тој извештај е позитивен и од 16 до 21 точка се прифатени.

„Тоа е одличен знак за нас. Предупредувањето на комесарката Марта Кос и на европатеникот Томас Вајц се однесуваат на најави за идниот период, односно за овој период до јуни , за кој имаме два месеца и сметам дека критични се околу 10 точки. Значи тоа се критични точки кои што се во грејс период. Не се зборува за останатите што се тековни точки, чекори, кои што треба да ги реализираме. Работиме на сите сфери, значи на грејс периодот и на редовниот период, кој што треба да го исполниме. Сметам дека нивната најава, предупредување е превентивен знак за нашата држава, треба да работиме понапорно“, рече Сали. Тој додаде дека за шест точки од 10-те критични веќе се при крај, завршени и се очекува до крајот на април да се реализираат, со цел нашата Влада да има два месеци период на адаптација и за можни измени.