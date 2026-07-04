Вингегард го шокираше Погачар во првата етапа на Тур де Франс освојувајќи ја жолтата маичка во екипниот хронометар

Јонас Вингегард го шокираше Тадеј Погакар, бранителот на титулата, земајќи ја првата жолта маичка на Тур де Франс 2026 откако неговиот тим „Висма-Лиз а Бајк“ ја освои првата етапа од овогодинешната трка, тимски хронометар од 19,6 км во Барселона.

Две години по несреќата што му го загрози животот, Вингегард, кој го освои овогодинешново Џиро д’Италија, се навраќа на својата најдобра форма. „Неверојатно е чувството повторно да ја имам жолтата маичка“, рече Данецот, шампион на Тур во 2022 и 2023 година. „Поминаа три години и тоа е една од најубавите маички во велосипедизмот. Тоа е совршен почеток за нашата трка“.

На прашањето дали оваа жолта маичка е најценетата во неговата кариера, тој одговори: „Би рекол дека е така. Важно е повторно да се биде во жолта боја. Ќе уживам во секој момент кога ја носам“.

Вингегард падна со голема брзина додека се тркаше во Баскија во април 2024 година и беше однесен на интензивна нега со скршени ребра, градна коска и клучна коска, како и прободен бел дроб. „Беа неколку тешки години за мене од очигледни причини“, рече тој. „Понекогаш се мачев, но сега чувствувам дека можам да го затворам ова поглавје. Лежењето на земја мислејќи дека ќе умрам секогаш ќе биде дел од мојата книга. Не размислував за возење велосипед, само размислував за обидот да преживеам“.

Данскиот возач му ја фрли ракавицата на својот долгогодишен ривал Погачар, победувајќи го Словенецот за 12 секунди на завршницата на нагорнина во Монжуик. Но, етапата беше исто така за малку неуспешна за Филипо Гана, од „Неткомпани Инеос“, кој дојде на осум секунди од преземањето на првата жолта маичка.

Како барометар за формата на фаворитите на Турот, сите беа присутни и точни, а француската надеж Пол Сексас Ремко Евенепул изгледаа како сила со која ќе се соочат.

Иако старите ривали се чини дека се предодредени да се судрат во наредните денови, тоа беше солиден, иако неспектакуларен старт од францускиот фаворит Сексас, кој е на 39 секунди Вингегард.

„Денес ја ограничивме штетата и се чувствував добро“, рече 19-годишникот. „Очекувавме да видиме вакви празнини. Дадовме сѐ од себе“.

Подготовките на Погачар веќе претрпеа еден неуспех кога тој и неговиот тим пристигнаа на патеката за моторни трки Circuit de Barcelona-Catalunya, северно од градот, за да ја усовршат својата стратегија за хронометар, но, бидејќи не успеаја да резервираат сесија однапред, им беше одбиен пристап. Обидите во последен момент да се убедат тимовите „Тотал Енерџис“ и „Декатлон“ да ги поделат своите 90-минутни распределби не успеаја, оставајќи го тимот на четирикратниот победник без витална подготовка.

Погачар не изгледаше разочаран по трката, особено што на последното искачување од 850 метри беше побрз три секунди од Вингегард.Тој изјави дека ќе се обиде да ја освои жолтата маичка веќе утре на етапата од Тарагона до барселона, кога пак ќе има искчување на Монжуик.