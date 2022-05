(Видео) Торнадо во Германија: Педесетина повредени, неколку загинати

Повеќе од 50 луѓе се повредени, меѓу нив и десет потешко во Падерборн, на западот на Германија каде се појави „торнадо“, вели портпаролот на полицијата за АФП. Има и неколку загинати, односно споре првичните информации, тројца загинале.

Торнадото предизвикало голема материјална штета во тој град во Северна-Рајна Вестфалија, која со цела јачина беше погдена од бурата што моментално поминува низ Германија, а се појави по невообичаено високите температури за ова време од годината.

Во градот Липштад, триесетина километри понатаму, најверојатно зафатило торнадо, вели портпаролот на пожарникарите. Засега нема дојави за повредени.

Невремето зад себе остави обројни оштетувања на тоа подрачје на западот на Германија, а спасувачките служби јавија за голем број урнати покриви и искорнати дрвја.

Исто така, железничкиот сообраќај е нарушен.

🌪🚨 𝐒𝐂𝐀𝐑𝐘 video from inside the tornado that hit the city of #Paderborn, #Germany ! Listen to the distinctive roar… #Unwetter #Unwetterwarnung #tornado Credit: @meistNachtaktiv h/t @KeraunosObs pic.twitter.com/0uUuoIrjT4

— Nahel.B (@WxNB_) May 20, 2022