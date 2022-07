(Видео) Регуларен или не: Врвни тенисери го коментираат победничкиот сервис на Калин Ивановски

Норвешкиот тенисер Каспер Руд кој е шести на светската ранг-листа, смета дека сервисот на Калин Ивановски со кој стави точка на вчерашниот меч со Родриго Пачеко Менедез на јуниорскиот Вимблдон, не е регуларен.

Ивановски во 2. коло на необичен начин сервираше ас и кај многумина предизвика симпатии, но Руд порача дека требало да се досуди престап при изведување на тој удар.

Македонски тенисер денес во осминафиналето ќе се соочи со Литванецот Едас Бутвилас кој важи за 8. фаворит на турнирот.

Have you ever seen a match point like this? 😯

Kalin Ivanovski with an audacious tweener serve to seal the win in the boys’ singles draw#Wimbledon pic.twitter.com/oOiTgAwXdE

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022