(Видео) Паркиран автобус во Австралија се придвижил кон бензинска пумпа, ученичка го спасила денот

Тинејџерка на возраст од 14 години е поздравена како херој откако нејзиното брзо размислување спречи училишен автобус да удри во бензинска пумпа во Нов Јужен Велс.

Средношколскиот автобус минатата среда бил паркиран пред училиштето, кога почнал да се движи без возач зад воланот.

Изабел Милер, која се качила во автобусот само за да разговара со пријателите, истрчала на предниот дел од возилото и го грабнала воланот додека автобусот го минувал патот и се упатил директно кон автомобилите на бензинската пумпа, пишува Гардијан.

A 14-year-old girl has saved a runaway school bus from disaster in Casino. #9News pic.twitter.com/I1DDynxTqL

— 9News Sydney (@9NewsSyd) November 28, 2023