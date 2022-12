(Видео) Најмалку десет загинати во пожар во хотел во Камбоџа

Најмалку десет луѓе загинаа во пожар во хотелски комплекс со казино во камбоџанскиот град Појпет, што се наоѓа на границата со Тајланд.

Пожарот избувнал во 23:30 часот по локално време (16:30 часот по Гринич), при што имало „околу десетмина загинати и триесет повредени”, се вели во прелиминарниот полициски извештај.

Another Video-

Fire At The Grand Diamond City Hotel & #Casino In Poipet, Cambodia, Leaves At Least 10 People Dead, 30 Others Injured, And Potentially Dozens Missing. The Fire Is Still Only About 70% Contained.#GrandDiamond #Poipet #Cambodia #BreakingNews pic.twitter.com/uHWA4V86tP

