(Видео) Меси му ја наполни мрежата на синот на Зидан и постави рекорд на Светското првенство

Лионел Меси постигна хет-трик за историјата на Светското првенство една недела пред неговиот 39-ти роденден. Во првиот натпревар на Аргентина на Светското првенство, Меси ги постигна сите голови во победата од 3-0 над Алжир во Канзас Сити. Со вкупно 16 гола, тој се изедначи со Мирослав Клосе, кој беше единствениот најдобар стрелец во историјата на Светските првенства досега. Капитенот на актуелните светски шампиони во одбраната на титулата ги предводеше со незаборавна игра.

Меси стана првиот фудбалер во историјата што настапил на шест различни Светски првенства. Ова беше и неговиот 200-ти настап за Аргентина, а во него постигна 120 гола за репрезентацијата.

Меси ја прими топката на околу 30 метри од голот во 17-тата минута. Тој истрча на 18 метри од голот и постигна гол со левата нога. Лука Зидан, алжирскиот голман и син на легендарниот Зинедин Зидан, успеа само да ја допре топката со врвовите на прстите, но тоа не беше доволно.

Во 60-тата минута, Меси го постигна својот втор гол. Мек Алистер шутираше, Зидан го блокираше, а Меси го зеде одбиениот удар и постигна гол.

Во 76-тата минута, Меси го израмни рекордот со брилијантен удар од работ на шеснаесетникот. Погледнете ги головите: