(Видео) Маск сподели видео во кое Трамп го фали

Американскиот претседател Доналд Трамп го пофали Илон Маск во неговиот говор пред Конгресот.

Видеото се споделува на Твитер, а го сподели и самиот Маск.

Трамп му се заблагодари на Илон Маск за неговата напорна работа.

Тој најави дека ќе преземе историски мерки за радикално зголемување на производството на клучни минерали и елементи од ретка земја во САД. Тој рече и дека формирал оддел за владина ефикасност. „Можеби сте слушнале за него“, додаде тој.

Потоа во публиката покажа на Илон Маск.

„Ви благодарам“, рече Трамп, додавајќи дека Маск работи навистина напорно. „Тој не мораше да го прави ова“, рече Трамп за Маск. „Ви благодарам многу. Го цениме тоа.

🚨 BREAKING: President Trump thanked Elon Musk for his contributions to DOGE. The crowd erupted in cheers as the President introduced him.

TRUMP: “Thank you Elon. He is working very hard. He didn’t need this. We appreciate it.” pic.twitter.com/vGlZoT4JcV

— DogeDesigner (@cb_doge) March 5, 2025